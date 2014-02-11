القرقاوي: سترون طائرة خدمات الحكومة الذكية بسماء دبي

أقر وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد القرقاوي، بـ"خيالية أو افتراضية" فكرة الطائرة بدون طيار التي أعلنت دبي عن نموذجها الأول أمس، لكنه قال "سترونها واقعاً في سماء دبي خلال خمس سنوات".

والتفت القرقاوي الى مقر انعقاد القمة الحكومية للخدمات الذكية بدبي، مخاطبا مراسلة قناة "العربية" بالقول: السنة المقبلة سترين بهذا المكان الكثير من الطائرات بدون طيار تتنافس على من ستكون الأفضل بتقديم الخدمات للمواطنين، في إشارة إلى عزم دبي إطلاق مسابقتين غدا إحداهما عالمية بمليون دولار، وأخرى إماراتية بمليون درهم لمن يصنع أفضل أجهزة طائرة لاستخدامها بالخدمات الحكومية، وستكون منافساتها بعد عام.

ودشنت إمارة دبي، أمس تجربة لطائرة كالفراشة، قطرها نصف متر، لإيصال طرود البريد إلى البيوت.

وكشف أن رئيس مجلس الوزراء بالإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، طلب اختبار الطائرة لثلاثة أشهر، ثم اختبار ثان لستة أشهر، لافتا الى أن أغلب استخدامات الطائرات بدون طيار لأغراض عسكرية لكن بلاده هدفها إنساني.

وكرر التذكير بتوجيهات حاكم دبي الى فريق الوزراء، الذين منحهم مهلة سنة ونصف للانتهاء من مشروع حكومة دبي الذكية و"إلا سيكون حفل وداعي لكامل الإخوة الوزراء".



