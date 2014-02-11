اليحيى: الحكومة الرقمية أكثر تفاعلاً مع مواطنيها

قال المدير التنفيذي لشركة "اكستنشر"، الدكتور خالد اليحيى، إن مفهوم الحكومة الرقمية يعبر عن نسخة متقدمة من الخدمات الإلكترونية، تكون فيها الإجراءات أكثر تفاعلاً مع المواطنين.

وذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن سنغافورة التي تتصدر دول العالم بهذا المفهوم، وضعت السجل الطبي لمواطنيها على الإنترنت، في مثال واضح على هذا التفاعل الذي يوسع المفهوم الرقمي للخدمات بشكل متسارع.

وأظهرت دراسة أعدتها اكستنشر، المدرجة ببورصة نيويورك، أن سنغافورة والنرويج والإمارات تحتل المراكز الثلاثة الأولى بين أكثر 10 دول باستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، فيما حلت السعودية بالمركز الخامس.

وجرى قياس الخدمات في الدول العشر: البرازيل وألمانيا والهند والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا، ومنحت كل دولة نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 تبعاً لثلاثة معايير: تجربة تقديم الخدمة، ورضا المواطن، ومدى نضج الخدمة.