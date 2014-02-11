تطبيقات الهواتف الذكية حلول يومية لتنفيذ المهام

تتعدد استعمالات تطبيقات الهواتف الذكية، خصوصاً في ضوء انتشار وسائل التقنيات الحديثة، ودخولها في تفاصيل حياتنا السريعة. وتقدم هذه الهواتف الذكية طرقاً عديدةً لتنفيذ العديد من المهام اليومية، ما جعل ليان عودة محررة الأخبار الاقتصادية في "قناة العربية"، تأخذنا في جولة عملية في طرق تنفيذ أنشطتها اليومية في دبي عبر تطبيقات الأجهزة الالكترونية، لاسيما الهاتف الجوال.

وبدأت ليان يومها بدفع فاتورة الكهرباء وبطاقة الائتمان، بعد أن وصلتها رسالة هاتفية بضرورة الإسراع في سداد المستحقات قبل قطع الخدمة.

وقالت "لقد قمت بتعبئة حساب سالك عن طريق تطبيق خاص، وأيضا سأدفع لموقف السيارات من خلال تطبيق إرسال رسالة لهيئة الطرق والمواصلات".

وإذا كانت ليان في عجلة من أمرها وخالفها الرادار الإلكتروني فتستطيع دفع المخالفة عبر تطبيق خاص بشرطة دبي.

وأضافت خلال التقرير "أنا عادة كنت أتجنب طلب الطعام من الخارج لأني سأوضع على الانتظار لعدة دقائق وأحتاج عدة دقائق أخرى لشرح وجبتي المفضلة وعنواني. الآن أستطيع طلب وجبتي في ثلاثين ثانية دون التكلم مع أحد".

وتمكنت أيضاً من الحجز في مطعم إيطالي لتأخذ صديقتها إليه. وأضافت "سأقدم لها طلب الفيزا وأحجز تذكرتها من موقع طيران الإمارات من هاتفي أيضا. سأقوم أولا بشراء التذكرة، ومن ثم التقدم بطلب الفيزا من نفس الموقع. فلا حاجة لإضاعة عدة ساعات من وقتي بالذهاب إلى دائرة الهجرة أو مكتب الطيران".