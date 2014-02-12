جهاز "غوغل" يمكنه تصوير الشوارع بشكلها الحقيقي

نجحت شركة "غوغل" في تطوير خرائط جديدة تمكن المستخدمين من رؤية الشارع بشكله الحقيقي وليس فقط على الخريطة، والتي تعرف بـ"سريت فيو"، غير أن تلك التقنية الحديثة أثارت العديد من التساؤلات حول اختراقها خصوصية الأفراد.

وكشف بيتر بارون، مدير التواصل الاجتماعي والشؤون العامة في "غوغل" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن الشركة قامت بأخذ صور في آلاف المدن، وأكد خلال اللقاء أن الصور ثابتة وليست مباشرة، ويتم التقاطها في 360 درجة.

وأضاف "من حيث الخصوصية، فإننا تلقائياً نقوم بتغطية الوجوه وأرقام السيارات. وإذا كانت هناك أية شكاوى، يستطيع المستخدمون الإبلاغ عنها، لقد صورنا في 5 آلاف مدينة، والسيارات قادت أكثر من ستة ملايين ميل".