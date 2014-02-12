رئيس دو لـ"العربية": نقل الارقام اشعل المنافسة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، عثمان سلطان، إن حملة نقل الأرقام الأخيرة، ساهمت باشتداد المنافسة بين شركتي "دو" و"اتصالات".

وأضاف أن المنافسة تصب في مصلحة المستخدم، من خلال المعادلات السعرية، وتوسيع مظلة الاستخدامات، وتنويع الخدمات لكل شرائح المجتمع، والأهم أنها تمنحهم حرية الاختيار.

وأكد سلطان، في حديث مع قناة "العربية" على هامش القمة الحكومية في دبي، أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام أساسي لتفعيل دور الحكومات الذكية.

وقال لدينا تفاعل كل يوم مع العديد من أجهزة الحكومة لكي نتقدم في مشوار مبادرة الحكومة الذكية، موضحاً أن اللقاءات متواصلة من أجل إنجاز العديد من التطبيقات الذكية، وما نرغب أن نصل إليه هو أن تتكامل كلها في منظومة شاملة.