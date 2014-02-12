غياث: بدء تطبيق التعليم الذكي على 123 مدرسة إماراتية

أكد محمد غياث، مدير عام مركز محمد بن راشد للتعلم الذكي في لقاء خاص مع قناة "العربية"، بدء تطبيق البرنامج على 123 مدرسة في الإمارات للصف السابع، حيث تم استبدال المنهاج الدراسي المتمثل بالكتب التقليدية بأجهزة كمبيوتر لوحية تفاعلية متصلة بالإنترنت 24 ساعة، يستطيع من خلالها كل من الطالب والأستاذ تقديم وعرض ما لديهم والتفاعل وتبادل الأسئلة.

وأشار غياث إلى أن المركز وضع تكلفة تقاس بالنسبة للطالب أو الجهاز أو الصف، وتستطيع المدارس الخاصة الاستفادة من هذا البرنامج وطلب تجهيز عدد من الصفوف أو الطلاب بالتكلفة المعروفة.

وفيما يخص التطبيق، أشار غياث إلى أن هذه التجربة ستعمم ابتداء من السنة القادمة على جميع المدارس الحكومية وبشكل تدريجي.