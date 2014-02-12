مدني: مؤشرات "الدار" إيجابية رغم سلبية الإغلاق

أكد فؤاد مدني، مدير مبيعات الأفراد في شركة نعيم للأسهم والسندات في لقاء له مع قناة "العربية"، أن مؤشرات شركة "الدار" جاءت إيجابية خلال الربع الرابع من عام 2013، على الرغم من سلبية الإغلاق خلال تداولات اليوم.

وقال إن خيبة أمل السوق جاءت عندما تمت مقارنة 7 فلوس تقوم شركة "الدار" بتوزيعها، ومع توزيع شركة "راكبروب" لـ5 فلوس، حيث أقفلت راكبروب اليوم على 1.16 درهم، والدار على 3.40 درهم.

وأضاف أن نتائج السنة الإيجابية للدار جاءت من خلال تنويع الإيرادات، إضافة إلى إيرادات متكررة، وجزء قادم من بيع الأراضي والعقارات، وجزء آخر من محفظة الفنادق التي شملت 27% زيادة عن العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات المتكررة ملياراً و800 مليون درهم.

وأشار إلى أن الإيجابية في 2014 جاءت من خلال التسليمات الكثيرة، ومن ضمنها مركز التجارة العالمي في أبوظبي، وعقد للإدارة لمدة 25 سنة، إضافة إلى ترتيب افتتاح "ياس مول" خلال نوفمبر القادم.

وأضاف أن سوق الإمارات ارتفع بحوالي 16 إلى 17% خلال العام الحالي، فيما كانت الارتفاعات في السنة الماضية بحدود 100%.

وأشار إلى أن مؤشرات السوق على المدى المتوسط والطويل إيجابية، وأن المؤشر أقفل صباح اليوم على 4047 نقطة.

وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية قبل النصف الأول من 2014 ستترجم من خلال التداول على سهم أملاك، إضافة إلى اكتمال اندماج سوق دبي وأبوظبي، ونتائج الربع الأول من العام، وإدراج المؤشرات على مؤشر مرغان ستانلي في شهر مايو.