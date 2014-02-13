أمين: حكومات الخليج بدأت تطوير خدماتها الإلكترونية

أكد محمد أمين المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة EMC الرائدة في الحوسبة السحابية في العالم، أن الحصة السوقية للشركة تبلغ 30% عالميا بينما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصلت إلى 45% وأما في الإمارات فبلغت 50%.

وأضاف أمين في حديث مع "العربية" على هامش القمة الحكومية أن الشركة تعمل مع حكومات المنطقة في إطار التكنولوجيا الحديثة وتنمية المعلومات وتخزينها خاصة في ظل توقعات بأن حجم المعلومات الإلكترونية سينمو 35 مرة بحلول 2020.

وقال إن النمو المستقبلي للشركة يأتي من البنية التحتية للحوسبة السحابية خصوصا وأن لنا الريادة في العالم، ونتعاون مع الحكومات والبنوك والاتصالات لتقديم أفضل الخدمات.

وحول تطور الخدمات الإلكترونية، قال أمين "في السابق كنا نجد خدمات في أميركا وأوروبا غير موجودة في منطقة الخليج، بينما اليوم اختلف الحال، وبدأنا تقديم خدمات وهناك تطور كبير في المنطقة على هذا الصعيد.

وبين أن التوجه الحالي في الخليج، هو تقديم خدمات إلكترونية لمساعدة النمو الاقتصادي ومساعدة تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين، ونحن نقوم بتحديث كل الخدمات.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع غالبية حكومات المنطقة وخصوصا الإمارات والسعودية اللتين بدأتا عمل "إي غافرمنت"، وكيفية الاستفادة من المعلومات من جميع الأصعدة واستخدام أفضل الوسائل لتقديم خدمات متميزة.



