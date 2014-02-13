بن سليم: مركز دبي للسلع يمثل أكبر منطقة حرة بالشرق

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، إن عدد الشركات في المركز بلغ 8 آلاف شركة، مؤكداً أن هذا الرقم يزداد يوماً بعد آخر، خصوصاً أن هنالك تزايداً بمعدل 200 شركة شهرياً.

ونفى بن سليم في تصريح لقناة "العربية" أن تكون هناك أية ديون حالياً على مركز دبي للسلع المتعددة DMCC.

وأشار بن سليم إلى أن إصدار الصكوك من الخيارات قيد الدراسة لتمويل برج 2020، مبيناً أن كلفة البرج ستبلغ نحو مليار دولار.

وأكد بن سليم أن "المركز" أصبح اليوم أكبر منطقة حرة في الشرق الأوسط وأسرعها نمواً في ظل هذا الكم الكبير من الشركات.