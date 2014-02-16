شهادة محترف إدارة المشاريع ترفع متوسط الراتب بـ15%

تتجاوز مشاريع البناء والإنشاءات 900 مليار دولار في دول الخليج، وبازدياد أعداد وضخامة هذه المشاريع في المرحلة المقبلة، تزداد المخاطر المرتبطة بها، وبالتالي باتت الحاجة ملحة إلى إدارة هذه المخاطر بكفاءة وفاعلية.

فعادة ما تمثل المخاطر غير المتوقعة تحدياً رئيسياً بالنسبة لشركات الهندسة والإنشاءات، فأي تأخير في مشروع ما، قد يؤدي الى خسائر مادية ضخمة، ويؤثر على سير باقي مشاريع الشركة وسمعتها. لذا تقوم المنظمات الحكومية والتجارية بتوظيف مديري مشاريع معتمدين بـ PMP في محاولة لتحسين معدل نجاح المشروع من خلال تطبيق مجموعه صارمة وموحدة ومتطورة من مبادئ الإدارة على النحو الوارد في دليل معهد إدارة المشاريع. كما أن العديد من المقاولين يستأجرون أشخاصا معتمدين من PMP لجعل عطاءاتهم وعروضهم أكثر جاذبية.

ومن هنا تأتي أهمية شهادة مثل محترف إدارة المشاريع أو الـ PMP، لدعم فرصتك في سوق العمل إضافة الى متوسط زيادة في الراتب الشهري بحوالي 15%.

ولا يشترط في المتقدم حيازة شهادة جامعية بل درجة الشهادة الثانوية مع 60 شهراً من الخبرة في مجال إدارة المشاريع و35 ساعة اتصال في تعلم إدارة المشاريع كافية للتأهل للامتحان الذي قد يجرى على الكمبيوتر من خلال الشبكة العالمية بروميتريك بتكلفة 400 $ شاملة رسوم التسجيل أو اختبار كتابي بتكلفة 555 $. وقد يدفع المتقدم حوالي $179 - $2,600 كتكلفة مواد وبرنامج بحسب مزود البرنامج.

وبالرغم من أهمية الالتحاق، إلا أن عملية التقديم المعقدة للامتحان أحد المآخذ على هذه الشهادة حيث قد تستغرق أسبوعاً كاملاً لتجميع المعلومات الشخصية، إضافة الى أن هذه الشهادة تعد التزاما طويل الأمد حيث أن المحافظة على لقب محترف مدير مشاريع تلزم الملتحق بالحصول على 60 ساعة تعلم كل ثلاث سنين بكلفة تقدر ما بين 400 إلى 2000 دولار.