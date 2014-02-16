أبو اثنين لـ"العربية": العمل عازمة على حماية الأجور

جدد وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش، الدكتور عبدالله أبو اثنين، عزم الوزارة المضي ببرنامج حماية الأجور المطبق على مختلف منشآت القطاع الخاص، ويضمن تسليم رواتب ومعاشات، العاملين لديها في الموعد المحدد دونما نقص أو تأخير.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" أن البرنامج الممتد إلى مراحل سيكتمل ليشمل جميع المنشآت والشركات في المملكة بحلول الربع الأول من 2015، مؤكدا أن الالتزام بالبرنامج لا يشكل أية كلفة مالية أو أعباء معنوية على الشركات، كما أنه يكون إجراء اعتيادي بالنسبة للشركات الملتزمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور، بدأت منذ سبتمبر الماضي، وكشفت عن التزام 181 منشأة الى جانب تعهد 49 منشأة أخرى بالالتزام، ومخالفة 57 منشأة ما استوجب معاقبتها بإغلاق نظام خدمات الحاسب الآلي المقدم من الوزارة إليها لمدة ثلاثة أشهر.

وتحدث عن التدرج بتنفيذ البرنامج، الذي شمل الشركات التي لديها ثلاثة آلاف عامل، في مرحلته الأولى، ثم توسع في المرحلة الثانية بشهر ديسمبر الماضي، ليشمل كل المنشآت التي يزيد عدد عامليها على الفين، وفي الشهر المقبل سيطبق على الشركات التي لديها ألف عامل فأكثر.

وقال إن وزارة العمل تنتظر شهرا كاملا، قبل إيقاع العقوبات على الشركات غير الملتزمة، وإذا تأخرت المنشأة لمدة شهرين عن رفع ملف الرواتب عبر البنك، فتتعرض الى وقف خدمات الوزارة الآلية عنها ما عدا خدمة تجديد الرخص واستخراجها، فإذا تأخرت ثلاثة أشهر توقف جميع الخدمات الآلية عنها.