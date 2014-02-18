سلطان للعربية: توقعوا توزيعات سخية من"دو للاتصالات"

توقع عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة دو للاتصالات، توزيعات سخية من أرباح الشركة لمساهميها في الأعوام المقبلة.

وكشف سلطان في مقابلة مع قناة "العربية" أن كلمة السر في نمو قطاع الاتصالات، للعام الحالي ومستقبلا هي "خدمات البيانات" التي نمت بنسبة 34% وأصبحت تشكل 28% من العائدات الخاصة بخدمات الهاتف المتحرك لدى الشركة بحسب إحصاءات 2013.

وقال إن الزخم الذي نراه للتدفقات الاستثمارية، الى دولة الإمارات، والنمو السكاني ونمو التجارة وارتفاع عدد الزائرين سيكون قاطرة للنمو بقطاع الاتصالات والشركات العاملة به.

وأضاف أن زيادة الاهتمام بالعالم الرقمي الذي تطمح الإمارات الى موقع الصدارة فيه، سيعزز من نمو شركة "دو" التي تعمل ضمن هذا النطاق.

وكانت الشركة، أعلنت تحقيق عائدات إجمالية 10.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.7% مقارنة مع العام 2012، حيث بلغ إجمالي العائدات 9.84 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الهاتف المتحرك 8.37 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9.6% على أساس سنوي.

