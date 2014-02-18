مدني: 13% نمو أرباح العربية للطيران في الربع الأخير

قال فؤاد مدني، مدير مبيعات الأفراد بشركة "نعيم" للأسهم والسندات في تحليل سوق دبي لليوم الثلاثاء، إن إيرادات شركة إعمار جاءت من شطرين، يحتل القطاع العقاري الجزء الأول منه بإيرادات وصلت 54%.

وأضاف أن طفرة 2013 بالنسبة لمبيعات عقارت دبي وصلت لـ12 ملياراً من خلال مشاريع تم الإعلان عنها، فيما تأتي 3 مليارات مبيعات في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار إلى أن قطاع الضيافة يمثل 46% من إجمالي العوائد لشركة إعمار، وبحدود 20% نمواً عن السنة الماضية.

وأضاف أن ارتفاع السهم يأتي من النتائج فوق التوقعات، إضافة إلى الإعلان عن شراكة مع "عبداللطيف جميل" في السعودية. وأضاف أن السوق السعودي يعد قفزة إيجابية ونوعية للشركة.

من جهة أخرى، أشار إلى أن نتائج العربية للطيران جاءت بفعل أرباح الربع الرابع التي وصلت إلى 92 مليون درهم، بنمو 13% عن نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من تراجع السهم لليوم، حيث جاء أقل من التوقعات حوالي 6 أو 7%.

وأضاف أن نتائج شركة "دو" جاءت ضمن توقعات المحللين، حيث جاءت التوزيعات في النصف الأول بـ12 فلساً و10 فلوس توزيعاً استثنائياً، و19 فلساً لآخر السنة، المجموع 41 فلساً.

وأشار بدوره إلى أن تراجع سوق دبي بعد سلسلة من المكاسب أدى إلى ارتفاعه لأعلى المستويات منذ 5 سنوات، جاء نتيجة تحركه ضمن منطقة 4200 و4250، والتي تعد نقطة مقاومة للسوق، وحاول الصعود لـ4255 وارتد فيما بعد لـ4139، ما أدى للتراجع.