العمل السعودية: مسودة عقد عمالة إندونيسيا الاثنين

قال وكيل وزارة العمل السعودية، الدكتور مفرج الحقباني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن المسودة النهائية للعقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ستكون جاهزة يوم الأحد المقبل أو الاثنين على أقصى تقدير.

وكان وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه، قد وقع اتفاقية ثنائية بين المملكة وإندونيسيا تنص على تدريب العمالة.

وأضاف الحقباني "الاتفاقية تتضمن محاورها لجنة مشتركة من الدولتين على مراجعة عقد العمل المزمع إقراره مع الأنظمة السائدة في البلدين، واللجنة قد تنتهي من المسودة النهائية الأحد أو الاثنين".

وأوضح الحقباني أن فريق وزارة العمل السعودية سيجتمع الأحد في مدينة جدة لإعداد العقد، تمهيداً لإرسال العمالة لتبدأ وزارة العمل في استصدار تأشيرات جديدة للعمالة الإندونيسية.

وحول ما إذا كانت وزارة العمل السعودية قد وضعت سقفاً لأعداد العمالة التي سيتم استقدامها قال الحقباني إن الأعداد تعتمد على طلب أصحاب العمل في السعودية، إلا أنه لا قيد على الحد الأعلى المسموح به.