العثمان: طموح كبير لرفع استثمارات اليابان بالسعودية

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس عبداللطيف العثمان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التبادل التجاري بين السعودية واليابان جيد، فيما تتنامي الفرص.

وأضاف العثمان على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني الرابع عشر "مستوى الاستثمارات اليابانية الحالية كبيرة، وبالإمكان أن تزيد هذه الاستثمارات لما فوق الـ15 مليار دولار حالياً"، مؤكداً أن "الطموح أكبر من ذلك".

وكان اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني الرابع عشر قد عقد في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال وعضو في الهيئات والشركات السعودية واليابانية.

وقد أقامت الهيئة السعودية العامة للاستثمار معرض "استثمر في السعودية" بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الرسمية لليابان.

ويسعى المعرض إلى رفع قيمة الاستثمارات اليابانية في المملكة التي تبلغ حالياً 15 مليار دولار .

وشهد المعرض تفاعلاً واضحاً في أوساط المصنّعين اليابانيين الذين ينظرون بجدية للاستثمار في السوق السعودية .

وقال مدير المعرض زياد بن حسن لـ"العربية": "لدينا خليط من الشركات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية مشاركة في المعرض".

وأوضح بن حسن أنه يتم التركيز في المعرض على عرض قصص نجاح حقيقية، حيث يستحوذ الترويج لهذه القصص على نصيب كبير في المعرض.