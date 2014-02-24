الشيخ: تداعيات تنظيم سوق العمل بالسعودية لن تستمر

اعتبر كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال، الدكتور سعيد الشيخ، أن إجراءات تنظيم سوق العمل من قبل وزارة العمل السعودية، ضغطت على النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في المملكة بشكل خاص جعلت هذا القطاع يظهر وكأنه مستقر في توقعات نموه، مقابل القطاع النفطي.

وقال الشيخ في مقابلة مع قناة "العربية" إن تسجيل مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز 50 نقطة خلال الربع الجاري، مرتفعا من 30 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، سببه أمران أولهما، تزايد ربحية القطاع، إلى جانب زيادة عدد العاملين به.

وفي القطاعات غير النفط والغاز، تراجعت قراءة المؤشر بواقع 7 نقاط مقارنة مع الربع السابق لتسجل 47 نقطة، وذلك بسبب تراجع توقعات المبيعات، التي بدورها تُعزى إلى تدني نشاط الأعمال والتأخير في ترسية العقود إلى جانب انخفاض الطلب ونقص العاملين جراء الإجراءات الجديدة الخاصة بتأشيرات العمل.

وأفاد كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال، أن القطاع غير النفطي لم يتعرض لانخفاض، بل يمكن تسميته "اعتدال" واستقرار في مؤشرات النمو، موضحا أن الإجراءات المتخذة لتنظيم سوق العمل ستبدأ تأثيراتها بالتلاشي بحلول سنة 2015.

