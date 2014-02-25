المعيقل: تطور الهيئات التعليمية ينعكس على سوق العمل

قال إبراهيم المعيقل، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي في لقاء مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، إن الغرض الرئيس من المنتدى هو الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق والقياس في ملف التنمية والتشغيل.

وأضاف أن المنتدى نجح في استقطاب 34 منظمة دولية لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه سوق العمل في مجال التشغيل والتنمية والتوطين والتدريب، وتأهيل فئة الشباب وتوفير وظائف لائقة ومستدامة لهم.

وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى ناقشوا أهمية الخروج بمبادرات وبرامج يتم تطبيقها على أرض الواقع ويكون لها أثر إيجابي سريع جدا،ً ويتم قياس هذا الأثر، لما يهدف لتصحيح وتحسين هذه البرامج من وقت إلى آخر.

وأضاف أن أبرز المحاور المطروحة في المنتدى تعلق بمخرجات التعليم وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل، وأن مخرجات التعليم ومواءمتها مع سوق العمل قضية تشغل هاجس المشرعين وأصحاب القرار.

وأشار إلى أنه من المعروف أن سوق العمل له ديناميكية عالية وسريعة جداً، متطلباته تتغير وتتطور بشكل سريع جداً، الأمر الذي يحتم على أجهزة التعليم في الوطن العربي أن تتكيف مع هذه السرعة وأن تواكب المتطلبات، خصوصاً في عصر التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن السعودية تقوم بمبادرات جادة لتحسين البيئة التعليمية والمناهج التعليمية، وإعادة توزيع الخرائط التعليمية، منها إطلاق عدد من الكليات قبل أقل من عام تختص بتدريب الشباب والشابات السعوديات على ما يحتاجه سوق العمل بواسطة مشغلين دوليين وأصحاب الاختصاص.