بتروني: توقعات باستمرارية التيسير الكمي بدون تغيير

قال جورج بتروني، محلل مالي في شركة " Active trades" إن سلسلة من الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال في الأسواق من الولايات المتحدة، جاءت لتعكس التناقض الحاصل في السوق من حيث حجم التداولات، حيث أشار إلى أن قسما كبيرا من المحللين يعتبرون جل الأرقام المطروحة خلال الفترة الحالية وفي شهر مارس القادم متأثرة ببرودة الطقس، في حين يرى البعض الآخر أن القسم الغربي من الولايات المتحدة لم يتأثر فعلياً بالطقس السيئ الذي ضرب القسم الشرقي من أميركا، الأمر الذي يشير إلى ضعف فعلي بالاقتصاد.

وأضاف أنه يميل شخصياً لنظرة تأثير الطقس على تداولات السوق، لأن التقارير القديمة تشير إلى تأثر السوق الأميركي في أوقات الطقس السيئ.

فيما توقع بدوره ألا يسفر الاجتماع القادم للفيدرالي الأميركي خلال شهر مارس عن أي تغيير في السياسة المالية. وأضاف أنه أعلن سابقا عن توقعات جيدة للنمو، واستمرارية التيسير الكمي بغض النظر عن الأرقام السيئة.