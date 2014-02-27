العايد: "كفالة" نموذج ناجح بين القطاعين العام والخاص

قال علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن برنامج "كفالة" يعد نموذجاً ناجحاً على صعيد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ممثلة بوزارة المالية السعودية كقطاع خاص، والمصارف المحلية من جهة.

وذكر العايد لـ"العربية" أن "كفالة" أنشئ في عام 2006 برأسمال 200 مليون ريال، ساهمت المالية حينذاك بـ100 مليون ريال، بينما البقية كانت مساهمة من قطاع البنوك، ولهذا من الطبيعي أن تكون انطلاقته متواضعة إذا ما قارناها بنشاطه اليوم، مضيفاً أن البرنامج مع مرور الوقت اكتسب خبرة وأصبحت لدى المصارف قناعة مطلقة بجدوى البرنامج والدخول في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر ساهم في نمو "كفالة" بشكل كبير.

وأكد العايد أن "كفالة" شهد في عام 2013 على وجه التحديد، نمواً كبيراً ولافتاً واعتمد البرنامج 2500 كفالة، وهو ما يدل على نمو المؤسسة، حيث بدأ فقط في 2006 بـ51 كفالة، مشدداً على أن كفالة أصبح برنامجاً واقعياً لدى المصارف، ومصدر طمأنينة في ذات الوقت لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن هنالك جهة حكومية وخاصة مشتركة تدعم هذا القطاع.