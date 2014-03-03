خبير: التمويل العقاري بالسعودية سيتخطى تريليون ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، عبدالإله الشيخ إن ترخيص التمويل العقاري مهم جدا للقطاع بشكل عام، وللتمويل العقاري بشكل خاص، مبينا أنه يعتبر إذنا صريحا من مؤسسة النقد بمزاولة العمل، وأن أي شركة غير مرخصة ستتوقف بعد فترة.

وأضاف الشيخ في حديث لـ"العربية" أن منحنى هذا الترخيص يؤكد على مدى تحقيق الشركة أهدافها الموضوعة من مؤسسة النقد لتأمين القطاع. موضحا أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات العملاقة، ونحن لا زلنا في بدايته.

وبين أن شركة "سهل" تعمل منذ أكثر من 4 سنوات، مضيفا أن حجم السوق يقارب 45 مليار ريال، وهو قليل جدا، حيث تم تمويل من 60 إلى 70 ألف عميل فقط في المملكة، وهو رقم متواضع جدا وفي المستقبل سيكون حجم التمويل أكبر بكثير.

وتوقع الشيخ أن يصل حجم التمويل خلال السنوات المقبلة إلى تريليونات، خصوصا في ظل وجود أكثر من مليوني مسكن، ولو افترضنا معدلا متوسطا للمسكن بمليون ريال، فإن ذلك يعني تريليونات من التمويل.

وأوضح الشيخ أن سوق العقار يحتاج إلى تمويل كبير جدا، خصوصا وأن السوق في بدايته، مشددا على أن منح الرخص يعطي مصداقية أكبر للقطاع.

وحول الشركات التي لم تحصل على ترخيص حتى الآن من مؤسسة النقد السعودي، قال الشيخ إن هنالك دفعات أخرى من الشركات ستمنحها المؤسسة تراخيص، لكنه في نفس الوقت توقع وقف أي شركة ليس لديها ترخيص بعد نوفمبر المقبل.

وحول وضع نسبة التمويل عند 70% والعميل نسبة 30%، بين أنها نسبة ستؤثر على عدم قدرة العميل على الشراء، متوقعا تبديل النسبة مع بداية السوق.