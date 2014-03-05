الغرير: توحيد معلومات البنوك الإماراتية الشهر الحالي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدأت عملها التجريبي، لتقوم خلال الشهر الحالي بتقديم خدماتها للبنوك المشتركة في دولة الإمارات.

ومن شأن تبادل المعلومات، جعل كل معلومات المقترضين متاحة لكافة البنوك من أجل تنظيم عملية الإقراض.

وفسر الغرير في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع مداخيل بنك المشرق من الرسوم والعمولات، التي شكلت 51% من أرباح البنك للعام الماضي، بأنها نسبة جيدة تطمح لها كل البنوك.

وقال إن زبائن البنك عندما يدركون نوعية وأهمية الخدمة، يدفعون الرسوم، ولا حظنا وجود شريحة تهتم بجودة الخدمة والمنتج المبتكر أكثر من اهتمامها بسعر الخدمة.

وذكر أن فلسفة بنك المشرق تعتمد على الاستماع إلى رغبة الزبون وماذا يريد وبأي طريقة، ثم يقوم البنك بابتكار خدمات تلبي المطلوب بأسرع وأسهل وأفضل طريقة، ولابد أن تكون الأسعار تنافسية.

وأضاف أن البنك يسعى إلى خلق علامة تجارية في التميز بشريحة أكبر من الخدمات وبطريقة ترفع من مستوى مساهمة هذه الخدمات في خلق الأرباح.

وبسؤاله عن التوسعات الخارجية، قال الغرير: "لم نغلق نافذة التوسعات، ونتطلع إلى أسواق بعض الدول".