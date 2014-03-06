سابك: الطلب يقلل تأثير دخول البترول الأميركي بـ2017

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية، محمد الماضي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الصناعات التحويلية الثالث إن القيمة المضافة للمنتج تتضاعف في ظل تواجد التقنية العالية.

وأضاف الماضي أن مجمع التطبيقات البلاستيكية الذي يعد من أكبر المجمعات عالمياً، وسيتعامل مع عملاء سابك بدراسة احتياجاتهم، فيما سيوفر المجمع منتجات خاصة بالسعودية.

وكانت شركة سابك قد حصلت على 10 آلاف براءة اختراع من استحواذاتها على شركات مثل "جي إي بلاستيك".

وأوضح الماضي أن سابك توظف براءات الاختراعات في الصناعات التحويلية داخل السعودية.

وقال الماضي إنه يتم حالياً تطوير مواد جديدة في البلاستيك والمطاط ضمن مجمع التطبيقات البلاستيكية.

وأكد الماضي أن المنتجات عالية القيمة تدخل في صناعات السيارات والإلكترونيات والصيدلة، لافتاً إلى أن عام 2017 ستدخل البتروكيماويات الأميركية إلى أسواق الصين وأوروبا.

وقال الماضي إن نمواً في الطلب سيحد من تأثير دخول البتروكيماويات الأميركية في2017.