عمان: لا حاجة لبيع أصول في ظل أسعار النفط الحالية

أكد محافظ البنك المركزي العماني، حمود سنجور الزدجالي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لن تكون هناك حاجة لإصدار سندات أو صكوك أو لبيع أصول محلية أو أجنبية لدعم الموازنة.

وقال الزدجالي "ننظر في عدة بدائل متوفرة للحكومة فيما لو صار عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن الخيارات إصدار سندات وكذلك أصول، وربما تسييل بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأضاف "هذه الخيارات متوفرة لدى الحكومة، وهذا يعتمد على الظروف التي تمر بها الأسواق".

وتوقع الزدجالي أن يصل النمو الاقتصادي في سلطنة عمان خلال العام الحالي إلى 5%، مقارنة بـ4.5% خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بتخفيف دعم الطاقة في سلطنة عمان، قال الزدجالي "لا أعتقد أنه سيتم تخفيف الدعم على الطاقة، لا سيما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض".