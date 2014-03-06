"صدارة" السعودية تعتزم توفير 20 ألف وظيفة

قال مدير تطوير الصناعات الكيميائية والتحويلية في شركة صدارة محمد العزّاز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الإنتاج سيبدأ مطلع العام المقبل على أن تكتمل محفظة منتجات الشركة عام 2016.

وأضاف العزّاز أن "صدارة" قامت بتوظيف نحو 2200 موظف حتى الآن، بالإضافة لطرح فرص جديدة للراغبين في التوظيف على موقع الشركة على الإنترنت.

وقال العزّاز "ستكون لدينا فرص توظيف مستقلة تماما عندما نبدأ الإعلان عن الشركات الجديدة التي ستستخدم منتجات صدارة للصناعات المتخصصة، ولدينا تصور لنكون قادرين على خلق 20 ألف وظيفة في 2016".

وتعتبر شركة "صدارة" مشروعا مشتركا بين شركتي أرامكو وداو كيميكال، باستثمارات تقدر بـ20 مليار دولار، أو 75 مليار ريال.

وأوضح العزّاز أنه تم الانتهاء من 30% من مراحل إنشاء المعمل، على أن يبدأ الإنتاج أوائل 2015، فيما سيتم إنتاج 3.5 مليون طن من المنتجات سنويا بداية 2016، سواء في صناعات كل ما يتعلق بالحفر ومعاملة الزيت والسلسلة المختصة بصناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع لها علاقة بمنتجات العناية الشخصية ومنتجات تحلية المياه، ومشاريع لها علاقة بصناعة السيارات.

وحول ما إذا كان سيتم تصدير كامل منتجات الشركة قال العزَاز إنه سيتم تصدير جزء من المنتجات عبر الشركاء، إلى أن الشركة تعتزم تلبية طلب المصنعين المحليين.