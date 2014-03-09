تفادي التفاوض قد يكلفك مليون دولار في حياتك المهنية

يترقب الموظفون الحصول على زيادة لرواتبهم، مع وضع الشركات اللمسات الأخيرة على حساباتها للعام الماضي، فمنهم من حاول التفاوض من أجل هذه الزيادة، وآخرون تجنبوا الدخول في المفاوضات خوفا من الفشل.



وكشفت دراسة أجراها موقع Salary.com الأميركي المتخصص بالموارد البشرية أن تفادي التفاوض لزيادة الراتب قد تكلف الموظف مليون دولار على مدى حياته المهنية.

ولكن هذه المعلومة لا تجعل من عملية التفاوض الموترة للأعصاب أكثر سهولة.

وينصح الخبراء عبر دراسات مختلفة لزيادة احتمالية نجاح المفاوضات بضرورة التفكر بالمفاوضات كأنها منافسة، فالأمر بمثابة تحد وعليك أن تتجنب التسوية.

النصيحة الثانية أن تطلب رقما دقيقا، مثلا، بدلا من طلب 10 الآف ريال ، أطلب 11.5 ألف ريال ما يعطي انطباعا بأنك قمت بحساب دقيق لما تحتاج إليه.

ثالثا، للحصول على نتائج أفضل ابدأ التفاوض بذكر شيء عن حياتك الخاصة لعلها تضفي طابعا شخصيا على المفاوضات ما يجعل الحديث مع مديرك أكثر ليونة.

رابعا أجري المفاوضات عبر لقاء شخصي وتجنب الرسائل الالكترونية وبالتأكيد الحديث عبر الهاتف. وعند مقابلة المدير احرص على النظر في عينيه بشكل مباشر ما يمنحك ثقة إضافية.

خامسا احرص على سؤال مديرك عن تقييمه لأدائك ومساهمتك للشركة، ثم استعرض إنجازاتك ليس عبر الكلام فقط بل من خلال ملاحظات قمت بتدوينها خلال العام.

سادسا، إذا لم تذهب المفاوضات لصالحك اسأل مديرك إذا كنت تستحق أن يُخفض رابتك وهو ما سيعترض عليه بالغالب عندها أخبره بأن عدم الزيادة تعني خفض راتبك فعليا عند احتساب التضخم.