خبير: رفع تصنيف السعودية إيجابي يتماشى وقوة الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن قيام وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بمنح السعودية التصنيف الأفضل عربياً (AA)، أمر إيجابي كان متوقعاً بسبب الأداء القوي للاقتصاد السعودي.

وأضاف البوعينين في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" "لا أعتقد أن رفع التصنيف الائتماني للسعودية كان مفاجئاً بالنسبة لي، كان أمراً متوقعاً، وبالتأكيد السياسة المالية والإنفاق في السعودية تتفق مع الاحتياجات المحلية وزيادة الإنفاق ستنعكس على حجم التضخم، وبالتالي لا بد من التوازن بين الإنفاق والتضخم".

وأعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي تتمتع به دول قليلة في العالم، وفقدته الولايات المتحدة مؤخراً.

وأوضح البوعينين أن الفوائض المالية البالغة 225 مليارا أمر كبير سيدعم الاقتصاد السعودي من دون شك.

وأشار البوعينين إلى أن القطاع المصرفي يحقق نموا كبيرا في أرباحه، وتغطية للديون المشكوك في تحصيلها تتجاوز 150% وهذا غير موجود في دول كثيرة.

ولفت البوعينين إلى أن عدم مقدرة الحكومة على خفض البطالة بشكل دقيق أحد التحديات التي تواجه الحكومة، كما أن بعض الوظائف التي خلقت مؤخراً مقنَعة، وقال "أعتقد أن ملف البطالة من أكبر تشوهات الاقتصاد ولا تزال هناك حاجة لخلق حقيقي للوظائف بما يحقق خفضها إلى مستوى الـ6%".