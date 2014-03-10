أسميك: السيسي يريد توفير مليون مسكن لشباب مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك" الإماراتية، حسن أسميك، إن المشير عبدالفتاح السيسي، يرى أن "المشكلة الأكبر التي تواجه مصر تتمثل بتوفير المساكن للشباب"، موضحاً أن الشركة ستبني بتوجيهات من قيادة الإمارات مليون وحدة سكنية للمصريين ذوي الدخل المحدود.

وذكر أن وزارة الدفاع المصرية، قدمت الأراضي بدون ثمن من أجل حل مشكلة السكن لشباب مصر.

وأضاف أسميك في مقابلة مع قناة "العربية" أن العقد الموقع مع وزارة الدفاع المصرية بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار، لبناء هذه المساكن قدمت بموجبه الوزارة قطع أراضٍ بمساحات كبيرة في 13 موقعاً في جميع المحافظات المصرية.

وأكد أن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في المشروع الذي بدأت "أرابتك" بوضع التصاميم اللازمة له، وستبدأ بتنفيذه خلال سنة، متوقعاً الانتهاء من بناء الوحدات السكنية خلال 3 إلى 5 سنوات.

وشدد على قدرة الشركة الإماراتية الأكبر في قطاعها، على بناء المساكن لذوي الدخل المحدود، قائلاً "يمكننا بناء وحدات سكنية بكفاءة عالية.. ويمكننا بناء برج بأسعار خيالية. الأراضي متوفرة ونحن كمقاول قادرون على التنفيذ".