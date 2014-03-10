اليورو يحافظ على مكاسبه بعد بيانات صينية ضعيفة

هبط الدولاران الكندي والأسترالي نحو نصف نقطة مئوية أمام نظيرهما الأميركي يوم الاثنين بعدما أبرز هبوط الصادرات الصينية خطر حدوث مزيد من الضعف في أحد أكبر الاقتصادات التي تحرك النمو العالمي.

وكان الدولار الأسترالي قد عاود الصعود في نهاية الأسبوع الماضي بفضل مؤشرات على تحسن اقتصاد البلاد. لكن أستراليا مثل كندا التي تنتج السلع الأولية تعتمد على استمرار النمو الصيني القوي القائم منذ عقد.

وقال الحسن علي بكر محلل مالي في PAL FX في مقابلة مع "العربية"، عبر سكايب إن اليورو سجل ارتفاعات كبيرة بفعل النظرة الإيجابية القوية بفعل العديد من الحطات التي أعادته للمسار الإيجابي.

وأضاف بكر أن بداية الأخبار الإيجابية كانت ارتياح الأسواق بعد التراخي بفعل الأزمة الأوكرانية مع بدء الحديث حول الحلول الدبلوماسية للأزمة، وبالفعل استفاد اليورو من الحل ومن تحول النظرة لدى المستثمرين وزيادة شهيتهم نحو المخاطرة.

ولفت بكر إلى أن هذه الأجواء الإيجابية قد تدفع اليورو لتجاوز 1.3870 وبالتالي مزيد من الارتفاعات.

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات الصينية 18%، في فبراير شباط على أساس سنوي في حين تواصل السلطات في بكين حملتها لوقف أي صعود آخر لليوان بتحديد السعر الاسترشادي اليومي للعملة عند أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.

واستفاد الين الياباني والفرنك السويسري وهما من العملات التي تعتبر ملاذا آمنا وقت الأزمات من المخاطر الجيوسياسية مثل الأزمة في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا والتي سيطول أمدها على ما يبدو.

وقال لافين تان من بنك سوسيتيه جنرال في لندن: "أرقام الصادرات الصينية هي المحرك الرئيسي هذا الصباح. يمكن ملاحظة أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي يتعرضان لضغط".

وتابع "عاد الناس للتفكير في الوضع في أوكرانيا ورأينا بالفعل الضغط على الأسواق الناشئة يوم الجمعة بعد بيانات أجور القطاع غير الزراعي في أميركا".

ونزل الدولار الأسترالي 0.4%، في بداية التعاملات الأوروبية عند 0.9033 دولار أميركي و93.26 ين بعد أن هبط إلى 92.90 ين في وقت سابق.

وارتفع الين نحو 0.2%، مقابل اليورو والدولار. وزاد اليورو نحو 0.1%، مقابل الدولار إلى 1.3886 دولار أميركي.