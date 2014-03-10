حل مشكلة رخصة الاتصالات الموحدة في مصر خلال أسابيع

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن الحكومة تتوقع نمو قطاع الاتصالات العام الجاري 10%، واستقطاب استثمارات خليجية ضخمة.

وأضاف حلمي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الرخصة الموحدة ستطرح قريبا وسيتم إنهاء النزاع بخصوصها. وقال إن "حل مشكلة الرخصة الموحدة خلال أسابيع بتوافق الجميع".

وأشار وزير الاتصالات المصري إلى أن أمام المستثمرين الخليجيين فرصا واعدة في قطاع الاتصالات.

وقال حلمي "سنعلن قريبا عن مشاريع كبيرة في مناطق مختلفة من مصر".

وكشف حلمي عن هبوط مستويات النمو في قطاع الاتصالات بمصر إلى 6% خلال الثورة، متوقعاً مواصلة نمو القطاع إلى 10% خلال العام الجاري.