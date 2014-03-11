احتراف فنون الطبخ.. مهنة جديدة تجتذب الشباب الخليجي

في الوقت الذي يكتظ به سوق العمل في المنطقة بالخريجين الجامعيين، تزداد الحاجة إلى المهارات المهنية في قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع الضيافة، حيث من المتوقع أن ينمو هذا القطاع في السعودية بنسبة 6.7% سنوياً ليتجاوز 33 مليار ريال في 2020.

ويشكل فن الطبخ فرصة واعدة لمن يبحث عن عمل في المنطقة، فدول الخليج، مقبلة بل وتعيش طفرة نوعية في قطاع الضيافة والذي من المتوقع أن يشهد دخول 150 فندقأً جديداً في السعودية و66 فندقاً جديداً في الإمارات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ويرى سنجي رجا، المدير العام والرئيس التنفيذي للمركز الدولي لفنون الطهي في دبي أن قطاع الضيافة هو الأكثر نمواً في الشرق الأوسط.

من جهته، قال الدكتور، عبدالله الكرم، المدير العام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن وجود المعاهد التطبيقية في قطاع الضيافة يدعم نمو القطاع.

والتقت "قناة العربية" بالشف ياسر جاد، رئيس جمعية الطهاة السعوديين والذي تحدث عن أهمية المعاهد المتخصصة لتطوير المهارات المحلية والترويج للمطبخ الخليجي عالمياً.

يذكر أن وجود المعاهد الدولية كان له بالغ الأثر في دعم الخبرات المحلية لتحل محل الخبرات الأجنبية ولكن ما الذي يجب أن تتمتع به إضافة الى كونك طاه جيد لتنجح بهذه المهنة؟. فللحصول على نجمة ميشلان للطهي من أهم معاهد التدريب عليك العمل 14-17 ساعة يومياً وتتخلى عن حياتك الاجتماعية.

وحين التقينا ببعض الطلاب العرب، أبدوا شغفهم بهذه المهنة وسعيهم لاحترافها.

إذن الفرصة سانحة أمام القوى العاملة المحلية فقد توقع التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن يوفر قطاع السياحة نحو 1.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015، ونحو 1.8 مليون وظيفة أخرى في عام 2020.

