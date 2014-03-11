وزيرة: استقلال أميركا نفطيا لن يؤثر بعلاقتها بالخليج

أكدت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على أهمية الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في السعودية والإمارات وقطر في ظل الاستثمارات التي توظف في مشاريع عدة من بينها البنى التحتية والطاقة المتجددة.

وأضافت بريتزكر أن استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة لن يؤثر على العلاقات مع دول الخليج.

وقالت بريتزكر "الرئيس أوباما أطلق مبادرة جديدة معروفة بـselect usa لتشجيع الشركات من جميع دول العالم للاستثمار في الولايات المتحدة".

وأضافت أن الفروع الأميركية للشركات الأجنبية توظف نحو 5.6 مليون أميركي، وأن هذه فرص جيدة للأميركيين و"لذلك نرغب في تشجيع الشركات من الإمارات والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لتوجيه أعمالها إلى أميركا".

وأكدت بريتزكر أن استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة لن تؤثر على العلاقات مع دول الخليج. وقالت: "نحن ملتزمون بهذه العلاقات الموجودة منذ عقود، وما تؤمنه هذه الاستقلالية هو المزيد من الاستقرار لأسعار النفط وللمعروض في الأسواق".

وأوضحت أن هناك عددا من المواضيع التي يتم التركيز عليها، حيث يتم العمل مع عدد من الدول على اتفاقيات للتجارة، وهذه المواضيع تشمل حماية الملكية الفكرية، ووضع معايير موحدة لتسهيل بيع المنتجات بين الدول، هذا إضافة إلى كيفية التعامل مع الصناديق السيادية وتنافسيتها السوقية.