الفيصل: مجلس إدارة زين السعودية متجانس وسيقدم المزيد

كشف رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية، فرحان الفيصل، أن الشركة بصدد توسيع شبكتها وطرح خدمات وتقنيات سباقة إلى السوق السعودي.

وقال الفيصل في مقابلة مع قناة "العربية" إن إدارة الشركة تنتظر قريبا الحصول على رخصة تشغيل الخدمات الافتراضية (MVNO) موضحا أن خطتها الاستراتيجية الحالية ترتكز على تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار لدفع الشركة إلى الربحية.

وتحدث عن وجود تجانس بين مجموعة زين والمستثمرين الأساسيين والإدارة التنفيذية الجديدة التي وصفها بالمتخصصة ويمكنها التطوير وإدخال أحدث الخدمات والتقنيات.

وعن تسلمه رئاسة مجلس الإدارة، قال الفيصل "نحن مهتمون جدا بخدمة قطاع الاتصالات في السعودية، وكان لنا شرف التعاون مع الأخ خلف الدغيثر الذي اختار لأسباب شخصية أن يعتذر عن رئاسة المجلس وإنما أصبح عضوا فيه".

وذكر أن أهم نقطة تغفل عن كثير من الناس أن زين السعودية، المشغل الثالث في الممكلة، هي أول من قدم تقنيات حديثة، وأول من أدخل تقنية "فور جي"، مؤكدا سعي الشركة باستمرار إلى تطوير التقنية.

ووجه الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين ومسؤولي قطاع الاتصالات على تأخير الدفعات المستحقة للحكومة على الشركة، معتبرا هذا العمل الذي أنجز بتعاون جميع الأطراف بأنه دليل ثقة بأن حكومة المملكة تصبو إلى خدمة المواطنين ونجاح الشركات ودليل ثقة من الدولة بأن زين ناجحة وتستمر إلى نجاحات أكبر.

وكانت زين قد مددت أجل مستحقات حكومية بقيمة 9 مليارات ريال، إلى جانب حصولها على تمويل بقيمة 2.25 مليار ريال في يونيو الماضي.

وعن احتياجات الشركة لمزيد من التمويل، قال الفيصل "لدينا كفاية من التمويل، ولا خطط لزيادة الاقتراض، وعندنا اكتفاء ذاتي".