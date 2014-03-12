المصرية للاتصالات تعتزم التركيز على سوق البيانات

قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم التركيز على البيانات خلال الفترة المقبلة عبر الحصول على الرخصة الموحدة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وارتفعت أرباح المصرية للاتصالات خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ23%، مقارنة مع الفترة المماثلة قبل عام لتصل إلى 556 مليون جنيه، أي ما يعادل 80 مليون دولار.

وعلى مدار العام، ارتفعت الأرباح بـ13%، مقارنة مع عام 2012، لتقارب 3 مليارات جنيه، على خلفية زيادة الإيرادات بـ11%، لتتجاوز 11 مليار جنيه.

وقال النواوي إن نمو سوق المعلومات مع اتساع السوق المصرية يمثل فرصة كبيرة لنمو أعمال الشركة المصرية للاتصالات، خاصة وأن 60 مليون مواطن تحت سن 25 سنة، وهم يتطوقون لخدمات النطاق العريض.

وأكد النواوي أن الشركة المصرية للاتصالات أمامها فرصة حقيقية لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة.

وتوقع النواوي أن تتيح الحكومة المصرية خدمات شبكة الجيل الرابع خلال عام من الآن، والتي ستركز الشركة على استخدامها في الترخيص المزمع الحصول عليه.