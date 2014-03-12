"الحكمة للأدوية" تتوقع نمو مبيعاتها 5% العام القادم

توقع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الحكمة للأدوية" مازن دروزة في مقابلة مع قناة "العربية"، نمو مبيعات الشركة بنحو 5%، خلال العام القادم.

وقفزت أرباح مجموعة الحكمة للصناعات الدوائية خلال العام الماضي بـ112%، مقارنة مع عام 2012، لتصل إلى 212 مليون دولار.

وقال دروزة إن مجموعة الحكمة استفادت من النمو الكبير في السوق الأميركية، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم توزيع 7 سنت إضافية، ليكون مجموع ما سيتم توزيعه 27 سنتا عن أرباح العام الماضي.

وأكد دروزة أن الشركة حققت أرباحاً قياسية خلال العام الماضي للمرة الأولى في نحو 37 سنة.

وقال دروزة: "السوق العربية أساسية بالنسبة لمجموعة الحكمة، ورغم الصعوبات التي واجهناها في مصر إلا أن الأرباح كانت جيدة، ولدينا أعمال في السعودية حيث نقوم بالتصدير من المملكة للولايات المتحدة الأميركية، ونعتزم التوسع من خلال إدخال أدوية جديدة".

وأوضح أن الشركة تعتزم التوسع في شمال إفريقيا عبر شركة جديدة.

يذكر أن إيرادات المجموعة نمت خلال 2013، بـ23%، لتقارب 1.4 مليار دولار.