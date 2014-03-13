احتياطي الأردن من الصخر الزيتي 70 مليار طن

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد موسى حامد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحكومة تتفاوض مع شركة أستونية لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي مباشرة.

ووقع الأردن، أمس الأربعاء، اتفاقاً تبلغ قيمته حوالي ملياري دولار مع شركة سعودية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة في وسط وجنوب الأردن، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني.

وأوضح حامد أن الصخر الزيتي موجود بكميات كبيرة، ترفع احتياطي الأردن إلى 70 مليار طن من الصخر الزيتي.

ووقع الاتفاق عن الحكومة الأردنية وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، وعن الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (ساكوس) رئيس الشركة ماهر حجازين.

وأكد حامد أن "ساكوس" ستمول المرحلة الأولى وهي 4 سنوات تمويلاً ذاتياً.

وبموجب الاتفاق تمنح الحكومة الشركة السعودية الحق الحصري (امتياز) لاستخراج الصخر الزيتي وتطويره لإنتاج البترول في منطقة امتيازها في منطقة عطارات أم الغدران على أرض تبلغ مساحتها 11 كيلومتراً مربعاً وباستثمار قيمته حوالي ملياري دولار.

وبموجب الاتفاق ستستخدم الشركة تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية من خلال مرحلتين: الأولى تمتد لمدة أربع سنوات وتتضمن إجراء الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية. أما المرحلة الثانية فتتضمن البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة 40 عاماً.