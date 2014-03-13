النحاس يتراجع مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين

استأنف النحاس تراجعه اليوم الخميس إثر تعافٍ وجيز في اليوم السابق، وذلك مع تصاعد المخاوف بشأن اقتصاد الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم بعد صدور بيانات تظهر تباطؤاً في الناتج الصناعي.

وكانت خسائر كبيرة للمعدن المستخدم في قطاعي الكهرباء والإنشاءات في وقت سابق هذا الشهر قد دفعت الأسعار للانخفاض 12% هذا العام. وفقد النحاس أكثر من 8% من قيمته منذ يوم الجمعة لمخاوف من تباطؤ اقتصادي ومشاكل ائتمان في الصين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش تراجع النحاس إلى 6480 دولاراً للطن بانخفاض 0.4% عن إغلاق أمس الأربعاء البالغ 6505 دولارات. وسجلت الأسعار أدنى مستوى في 44 شهراً عندما بلغت 6376.25 دولار خلال معاملات الأربعاء قبل أن تتعافى لتغلق على أول صعود منذ يوم الجمعة.

وتعززت بواعث القلق جراء بيانات صينية تظهر تباطؤ نمو الاستثمار ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات. وزاد الناتج الصناعي 8.6%، على أساس سنوي في أول شهرين من 2014، وهو ما جاء دون توقعات السوق.

وتسهم الصين بنسبة 40% من الطلب العالمي على النحاس المصقول.