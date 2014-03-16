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العبار لـ"العربية": طرح مراكز التسوق خلال شهور

المصدر: العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة إعمار الإماراتية، محمد العبار، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن طرح شركة مراكز التسوق في سوق دبي المالي سيكون خلال أشهر، مقدراً قيمة شركة "مراكز التسوق" بنحو 35 مليار درهم.

وأضاف العبار أن تحسن ظروف السوق وقوة المركز المالي لدى الشركة هما ما دفعا شركة إعمار لطرح شركة مراكز التسوق، خاصة أن ظروف السوق كانت قبل 4 سنوات صعبة، وقد تحمل المساهمون والشركة هذه الظروف، ولا بد من تعويض المساهمين.

وقال العبار "تواصلنا مع عدة بنوك لتقييم الشركة ولم نعتمد على رأي واحد، والطرح سيكون خلال أشهر قليلة".

العبار مع لارا حبيب العبار مع لارا حبيب

وحول ما يتردد عن خسارة شركة إعمار الأم نحو 25% من مداخيلها قال العبار "الكل يعرف أنه خلال السنوات الماضية كنا متحفظين في كل شيء، و75% من هذه الأرقام متكررة في إعمار، وننظر في التدفقات النقدية للشركة ككل وبصفة عامة، وأرقامنا ستصل إلى 100%".

العائد على توزيعات اعمار العائد على توزيعات اعمار

وأوضح العبار أن فرص الاكتتاب في شركة مراكز التسوق ستكون مفتوحة للجميع، إلا أن اسم إعمار معروف في المنطقة العربية والخليج أكثر من الأماكن الأخرى.

وأكد أن كل من يملك سهم إعمار قبل التاريخ الذي سيتم تحديده لعمليات التوزيع سيكون مستحقا للتوزيعات النقدية.

التوزيعات النقدية لشركة اعمار التوزيعات النقدية لشركة اعمار

ولفت العبار إلى تفكير الشركة في طرح وحدات تابعة لإعمار، من بينها إعمار الفنادق أو الضيافة، وإعمار مصر، حيث يجري تجهيز الشركة لطرحها كشركة مساهمة عامة في مصر، وذلك بهدف إعادة جزء من أموال المساهمين لدينا.

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