"سيراميك رأس الخيمة" تعتزم استثمار 80 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة "سيراميك رأس الخيمة" عبدالله مسعد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم إنفاق نحو 80 مليون دولار على التوسعات الاستثمارية.

وسجلت شركة "سيراميك رأس الخيمة" أكبر قفزة في الأرباح السنوية منذ عام 2009، حيث ارتفعت أرباحها خلال العام الماضي بـ21%، مقارنة مع عام 2012، لتبلغ 272 مليون درهم، أي ما يعادل 74 مليون دولار.

وأرجع مسعد هذه الأرباح لزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة ونمو حجم المبيعات والتي زادت بشكل ملحوظ، وتحسنت هوامش الربح خلال 2013، بنحو 12%، عن العام قبل الماضي.

وقال إن 70% من مصانع الشركة موجود في رأس الخيمة، بالإضافة إلى الهند وبنغلادش والصين وإيران والصين والسودان، فيما تصدر الشركة 85%، من إنتاجها إلى خارج الإمارات و15%، من المبيعات توجه للسوق المحلي.

وقال مسعد "بدأنا بتوسعة مصانع الهند وبنغلادش وستنتهي هذه التوسعة آخر السنة الحالية.

وأكد مسعد أن الشركة تعتزم فتح مصنع في بلد جديد، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد هذا البلد.

وقال مسعد "ليس لدينا أي تأكيد من المساهمين حول دخول مستثمر جديد، وحتى في حال حدوث هذا الأمر فإنه لن يؤثر على الشركة كأداء".

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، عن عام 2013.

وكانت "سيراميك رأس الخيمة" قد عينت الأسبوع الماضي كلاً من باركليز وبي إن بي باريبا للبحث في خيارات استراتيجية جديدة، وذلك بعد إعلان بلومبرغ أن البنكين ينصحان الشركة ببيع ما يتراوح بين 25 إلى 50%، من أسهمها.