"أكوا باور" السعودية: لم نحدد بنكاً لترتيب الاكتتاب

أكد العضو المنتدب لشركة أكوا باور، ثامر بن سعود الشرهان، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن الطرح الأولي لـ30% من أسهم الشركة في السوق السعودية سيكون بهدف زيادة رأس المال.

وتعتزم شركة "أكوا باور" طرح 30% من أسهمها ما قد يجمع 1.1 مليار دولار.

وأضاف الشرهان أن الهدف من الطرح الأولي هو زيادة رأس المال وليس بيع حصة من الشركة.

وتتراوح قيمة الشركة التي يملك صندوق الثروة السيادية السعودي "سنابل" والمؤسسة العامة للتقاعد حصصاً فيها، تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار بحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبيرغ.

وأكد الشرهان أنه لم يتم بعد الاستقرار على تعيين مدير لهذا الاكتتاب.

وتقوم "أكوا باور" بتشغيل خمس محطات للطاقة في السعودية بقدرة توليد تقارب 16 ألف ميغاواط، كما تنتج أكثر من مليوني متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

من جهة أخرى وقّع تحالف بقيادة "أكوا باور" على عقد بقيمة مليار دولار مع حكومة موزمبيق لمدة 25 عاماً وذلك لبناء محطة تعمل بالفحم في إحدى محافظاتها.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ميغاواط، ويشمل التحالف شركتي Vale البرازيلية وMitsui اليابانية.