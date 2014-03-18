الخنيني: محطة بتروكيميكال في الجبيل بنصف مليار ريال

شهدت الجبيل افتتاح المرحلة الأولى من محطة البتروكيماويات المشتركة بين شركتي الخنيني العالمية ونظيرتها كايتون ناتي البلجيكية، وفي هذا السياق قال أحمد الخنيني، الرئيس التفيذي لشركة كايتون ناتي الخنيني، إن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع ستبلغ أكثر من نصف مليار ريال وعلى مساحة 400 ألف متر مربع.

وأكد الخنيني في حديث لـ"العربية" أن المحطة ستوفر نحو 300 وظيفة مباشرة للسعوديين وأكثر من ألف وظيفة غير مباشرة، مضيفاً أن مجموعة الخنيني متعددة الأنشطة، وتضم تحت "القروب" عدة شركات، منها ما هو متخصص في قطاع الإنشاء والتشييد، بالإضافة إلى القيام بأعمال الطرق والصرف الصحي والماء والكهرباء وكذلك في قطاع الاتصالات، وشركات أخرى تعنى بقطاعات محطات المحروقات وإدارتها وتمتلك العديد منها في المنطقة الشرقية في السعودية ودخولها في شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب في ما يخص التصنيع الخرسانة الجاهزة وأنابيب الصلب.

وحول الشراكة الجديدة مع شركة كايتون ناتي، قال الخنيني إن هذه الشراكة ليست وليدة اليوم، فقد بدأ نشاط "الخنيني" والشركة البلجيكية في بداية عام 2007، مشدداً على أن كايتون تعتبر من أهم الشركات في أوروبا، ولديها باع طويل في مشاريع اللوجستيك في البتروكيميكال بشكل خاص في كثير من دول العالم ولها 35 محطة حول العالم، مضيفاً "وقعنا معها عقوداً طويلة متمثلة بشركة "المتقدمة" التابعة للمجموعة في الجبيل، بالإضافة إلى عقد آخر مع "الواحة" وهي إحدى شركات الصحراء للبتروكيميكال.

وحول المشروع الجديد، قال الخنيني إنه امتداد لمشاريع سابقة مشتركة، وسيكون على 3 مراحل: الأولى والتي تم افتتاحها أمس، ووصلت المبالغ التي تم استثمارها فيها أكثر من 150 مليون ريال، أما المرحلة الثانية فستنطلق مع بداية الربع الأول من العام المقبل ثم تتبعها فوراً المرحلة الثالثة، حيث سيصل إجمالي تكلفة المشروع بمراحله إلى أكثر من 500 مليون ريال.