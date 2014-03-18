المخيزيم: نمو إيراد الاستثمارات الوطنية بالكويت 16 %

قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، فهد المخيزيم، إن الشركة سجلت ارتفاعاً في مجمل إيراداتها للعام الماضي بنسبة 16% وصولاً إلى20 مليون دينار كويتي، مقابل 17 مليوناً في 2012.

وأشار في مقابلة مع قناة "العربية" إلى حجز مخصصات احترازية، بقيمة 5 ملايين دينار كويتي للعام الماضي، بزيادة كبيرة عن 2012 بسبب مخصصات بقيمة 100% عن استثمار في شركة جرى شطبها من بورصة الكويت.

وبسؤاله عن النتائج المتوقعة للعام الحالي، قال إنها تعتمد على أداء أسواق الأسهم في المنطقة، مشيراً إلى الأداء غير الجيد لسوق الكويت، لكن الشركة تعول على الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية الأخرى.

وذكر أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة يصل إلى 1.75 مليار دينار كويتي تشكل أكثر من 5% إلى 6% من مجمل القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية.

ولفت إلى زيادة كبيرة في المخصصات عن قيمتها السابقة في 2012 عند نحو 2 دينار كويتي.

وقال إن الشركة كانت ستحقق نتائج أفضل لولا الزيادة الكبيرة في المخصصات، التي وفي ظل وجودها تمكنت الشركة من تحقيق 6.135 مليون دينار من الأرباح، مؤكدا العودة إلى التوزيعات على المساهمين حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 5 % أرباحا.