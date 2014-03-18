750 مليون درهم تمويل ذاتي لتطوير صالات سينما الفطيم

قال الرئيس التنفيذي لدى "ماجد الفطيم للمشاريع"، أحمد جلال إسماعيل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة ستقوم بتمويل استثماراتها المرتقبة لتطوير قطاع صالات السينما وقيمتها 750 مليون درهم بشكل ذاتي من أرباح الشركة بالإضافة للدعم المالي من المجموعة الأم.

وكانت شركة "ماجد الفطيم" قد أعلنت عن حزمة استثمارية جديدة في قطاع تطوير صالات السينما عبر نيتها استثمار 750 مليون درهم، أي ما يعادل 204 ملايين دولار، لتطوير مشاريع السينما في الشرق الأوسط، ستُضخ منها 190 مليون درهم لتطوير مشاريع في قطر والبحرين وعُمان، و275 مليون درهم لتطوير مواقع السينما في دبي، و290 مليون درهم في أبوظبي والشارقة.

ولفت إسماعيل إلى أن أكبر مشروع بالنسبة للشركة تحديث "مول الإمارات" لتزويد الصالات من 14 إلى 25 صالة، وذلك عبر إدخال تكنولوجيا جديدة للسوق.

وتسعى "ماجد الفطيم" إلى مضاعفة أعداد رواد صالات السينما إلى 12 مليون شخص بحلول عام 2016، حيث قال الرئيس التنفيذي لدى "ماجد الفطيم للمشاريع" إن "إيرادات السينما وصلت إلى نحو 400 مليون درهم، وهدفنا الوصول بها إلى مليار درهم في عام 2017".

وأوضح أن الشركة تخطط لدخول السوق المصرية في 2016 عبر مشروع "مول مصر" الذي سيحدث نقلة نوعية للسينما التي نقوم بتقديمها.

وأشار إلى أنه "كان في السابق لدينا شريك أجنبي، وتخارج قبل 4 سنوات، وأصبحت الشركة مملوكة بالكامل لماجد الفطيم، وفي المستقبل نستهدف رفع إيراداتنا من المراكز المملوكة لمطورين آخرين إلى 50%".