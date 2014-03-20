"موانئ دبي" تشطب استثمارات بـ99 مليون دولار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن الأصول التي تم شطبها خلال العام الماضي والتي بلغت 99 مليون دولار شملت موانئ عدة نتيجة ضعف أدائها.

وكانت شركة "موانئ دبي العالمية" قد أعلنت تحقيق أرباح بلغت 604 ملايين دولار خلال عام 2013 بزيادة 26.6% عن عام 2012، فيما ترجع الزيادة إلى النمو القوي في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأضاف بن سليم في مقابلة "العربية" أن سيولة الشركة تبلغ حالياً نحو 2.5 مليار دولار.

ولفت بن سليم إلى أن شركة موانئ دبي العالمية قامت بتسييل أصول هونغ كونغ، وتحويل الاستثمارات إلى أسواق أخرى.

وقال بن سليم إن طاقة الشركة الاستيعابية في ميناء جبل علي حالياً 14 مليون حاوية وسيتم توسعة محطة جديدة لترتفع الشركة بـ4 أو 5 ملايين حاوية في أكتوبر المقبل، لتصل إلى 19 مليون حاوية.

وأعلنت "موانئ دبي العالمية" تحقيقها نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها من المحطات البحرية خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2013، ما يعكس الأداء القوي لمحطاتها البحرية العاملة ضمن محفظة أعمالها العالمية خلال العام الماضي.

وبلغت نسبة نمو العائدات 3.6% في ضوء استبعاد الاستحواذات وبيع وتسييل الأصول والطاقة الاستيعابية الجديدة، وتذبذب أسعار صرف العملة، بينما بلغت نسبة نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9%.