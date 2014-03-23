اليُمني: 375 مليار ريال إنفاق السعودية على الكهرباء

قال عبدالسلام اليُمني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، إن السنوات العشر المقبلة ستشهد إنفاق 375 مليار ريال على توسيع شبكة خدمات الكهرباء في المملكة، واصفاً هذه الاستثمارات بأنها "ضخمة وهائلة" ستجعل من قطاع الكهرباء في السعودية الأكثر تطوراً.

واعتبر اليُمني في مقابلة مع قناة "العربية" أن القرض الحسن بقيمة 49 مليار ريال الذي أقرته الحكومة مؤخراً بموجب مرسوم ملكي، يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين والحكومة بتوفير كل متطلبات تنفيذ الخطط الرامية إلى توسيع شبكة الكهرباء وجعلها من الأكثر تطورا وكفاءة.

وذكر أن الاحتياجات التمويلية للشركة، أفرزتها المتطلبات المتنامية للطلب على الكهرباء والتطورات الكبيرة جداً لإنشاء المشاريع الهائلة في كافة مناطق المملكة، فتحركت الحكومة وبدعم من القيادة إلى توفير التمويل للمشروعات من أجل تنفيذها وفق جدولها الزمني المحدد.

وأفاد أن الشركة ستجري خلال أيام قليلة، ترتيبات القرض الحسن مع وزارة المالية مؤكدا أن هذا التمويل سيوجه نحو مشاريع محددة في التوليد والنقل، وإلى مشاريع لم تكن الشركة تتمكن من تمويلها لولا هذا القرض، بسبب ما لديها من حجم استثمارات رأسمالية بقيمة مرتفعة جداً.

واستعرض ما تتضمنه المشاريع خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2018، بكلفة 247 مليار ريال ستنفق على توفير 18 ألف ميغاواط وإيصال الكهرباء إلى مليوني مشترك جديد وإنشاء 234 محطة تحويل جديدة ومد 20 ألف كيلومتر من الشبكة، لإكمال الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة.

وقال إن خطة الربط لم يتبق منها سوى 3% إلى 4% لاستكمال تنفيذها.

وخلال الخطة الثانية من سنة 2018 إلى سنة 2023 ستقوم الشركة بتنفيذ مشروعات لإضافة 22 ألف ميغاواط إلى الطاقة الكهربائية في المملكة، وإيصال الكهرباء إلى 3 ملايين مشترك جديد.

وذكر أن الشركة عندما أنشأت عام 2000 بدأت تفكر بخلق مصادر تمويل دائمة شأنها في ذلك شأن أي شركة من خلال الإيرادات التشغيلية ومصادر التمويل الحكومي والخاص عبر إصدار الصكوك المحلية والدولية.