خبراء: 20% من الصفقات الفنية تأتي بهدف استثماري

قدر خبراء في مجال المقتنيات الفنية أن حوالي 20% من الصفقات الفنية الإجمالية تأتي بهدف استثماري، متسائلين حول كيفية استفادة الكثيرين من تلك الفرص الاستثمارية التي تتميز بنسبة "مخاطر" قليلة، كما تتميز بأصول تعتمد قيمتها على عوامل غير ملموسة.

حيث أجابت فيكتوريا لولانديه منسقة في أرت دبي، أن أول شيء يجب أن تقوم به هو أن تعتاد عينك على رؤية الأعمال الفنية، والطريق لذلك سهل من خلال زيارة عدد كبير من صالات العرض، وأن لا يخجل المهتم من طرح الأسئلة.

ومن الأسئلة التي ينصح الخبراء بطرحها: هل هو عمل فني نادر أم ممكن أن يصبح نادراً في المستقبل؟ هل المتاحف الكبرى مثل Metropolitan Museum of Art مثلا مهتمة بشراء أعمال الفنان؟ ومن صالات العرض الفنية التي تدعم الفنان؟ وهل تتحكم بكمية الأعمال الفنية التي يقدمها؟

وأجابت سلمى شاهيم، رئيسة مجموعة "ذي فاين آرت فند" في منطقة الشرق الأوسط، بقولها أسعار أعمال Zhang Huan مثلا تراجعت بسبب قيامه ببيع لوحاته بشكل مباشر وخارج صالة العرض العريقة Pace التي تمثل الفن الحديث. ويطلق على الأعمال الفنية التي نفذت بين عامي 1860 و1970 مثل لوحات Picasso و Van Gough أما تسمية الفن المعاصر فبدأت منذ السبعينيات وحتى يومنا ويضم بالإضافة إلى اللوحات أشكالاً أخرى، كالأعمال الفوتوغرافية والمركبة، ولكن أين هي العوائد الأعلى؟

وأضافت سلمى شاهيم، "السوقان مختلفان، الفن المعاصر أكثر ديناميكية ما يعني عوائد أعلى أما الفن الحديث فيعتبر أكثر استقراراً ولكن الحركة فيه أبطأ مثلا إذا اشتريت عملاً لكبار الفنانين القدامى لم يكن متواجدا في السوق في آخر 5 إلى 15 عاما أكيد استثمارك مجزياً، ولكن توقع عوائد متوسطة إلى منخفضة نقارن ذلك مع العوائد المرتفعة في الفن المعاصر، كالتي حققناها في عمل للفنانة Cindy Sherman حين اشتريناه بـ70 ألف دولار وقمنا بإعادة بيعه بـ250 ألف دولار بعد 4 أعوام ونصف العام".

إيلي خوري رجل أعمالٍ جمع في آخر خمس سنوات حوالي 100 لوحة وعملٍ فني معظمها من الأعمال المعاصرة يخبرنا عن العوائد التي حققها في مجموعته الفنية.

وقال إيلي خوري، رئيس مجموعة Omnicom Media Group الشرق الأوسط "اشتريت لوحات لنديم كرم وKeith Haring وزادت قيمتها بأكثر من 400% في 3 سنوات".

ويبقى السؤال المطروح، هل الاستثمار في التحف الفنية طويل الأجل؟ وما أفضل الطرق لشرائها وإعادة بيعها؟