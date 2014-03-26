العفالق: مشاريع صناعية بالأحساء مناسبة لعمل المرأة

قال صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، إن مشروع المدينة الصناعية الثالثة في محافظة الأحساء خصصت له قطعة أرض قريبة من المدن والتجمعات السكانية ليكون موقعا للصناعات الخفيفة غير المكلفة والملائمة لعمل المرأة في السعودية.

وذكر العفالق في مقابلة مع قناة "العربية" أن مشروع المدينة الصناعية الثالثة بالأحساء، في طور التسويق تحت اسم "واحة مدن" بمساحة 500 ألف متر مربع قابلة للتوسيع إلى مليوني متر مربع، متوقعا أن تبدأ المشاريع العمل بهذه المدينة مطلع 2015.

وعن مزايا الاستثمار بالأحساء، قال العفالق إن هيئة السياحة قدمت تسهيلات للقروض في المشاريع الفندقية، كما أن صندوق التنمية الصناعية رفع قروضه بالمحافظة إلى نسبة 75% من إجمالي التمويل اللازم للمشاريع.

وأشار إلى جملة مشاريع ضخمة تشهدها المحافظة في القطاعين الصناعي والسياحي منها المدينة الصناعة الثانية، بمساحة 12 مليون متر مربع، ومشروع شركة العقير السياحي، إلى جانب متنزهات كبرى ومناطق استثمارية بمساحات ضخمة جهزت فيها أمانة الأحساء البنى التحتية وجزءا من البنى الفوقية ومن ثم تعرضها إلى المستثمرين من القطاع الخاص.

وبسؤاله عن السماح للمستثمرين من خارج السعودية، قال إنه يتوقع أن يكون المكان الأنسب لهم في المدينة الصناعية الثانية التي قد تتطلب مشروعات كبرى وصناعات ثقيلة.

وطرحت أمانة الأحساء 24 موقعاً استثمارياً تتنوع ما بين الخدمي والتطويري والصحي وذلك في مزايدات عامة لتنفيذها من قبل الشركات المتخصصة.

وحددت الأمانة الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات وفتح المظاريف في اليوم الذي يليه الأربعاء.