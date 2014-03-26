هل توفر الأعمال الفنية عوائد استثمارية مجدية؟

أظهرت استطلاعات المراقبين أن الأعمال الفنية كأصل استثماري بديل مرتبطة بشكل سلبي مع الأصول التقليدية كالأسهم والسندات، ولكن بعكس هذه الأصول تعتبر قلة السيولة من أبرز المخاطر المصاحبة للاستثمار في التحف الفنية، فلا تتوقع أن تحقق أرباحا قبل فترة قد تتراوح مدتها بالمتوسط بين 18 شهرا إلى 5 أعوام.

هناك ثلاثة طرق رئيسية لشراء التحف الفنية إما بشكل مباشر من الفنان أو من خلال المشاركة في المزادات، أو بطريقة ثالثة هي صالات العرض.

وقال ايلي خوري رئيس مجموعة Omnicom Media Group الشرق الأوسط، "أرخص طريقة لشراء الأعمال الفنية هي مباشرة من الفنان لتوفير عمولة صالة العرض".

وبالإمكان إعادة بيع التحف الفنية في صالة العرض التي اشتريت منها، ولكن هذه ليست الطريقة الأمثل.

فيما أشارت سلمى شاهيم، رئيسة مجموعة "ذي فاين آرت فند" في منطقة الشرق الأوسط إلى أنه إذا قمت ببيع العمل الفني بالمزاد ولقي اقبالا قد يعطيك عائدا أعلى بكثير من السعر الذي قد تشتريه من صالة العرض.

وأضافت سلمى شاهيم، "في الشرق الأوسط أرى فرصا كبيرة لـ Hayv Kahraman منذ سنوات قليلة كانت تباع اعمالُه بحوالي 12 الف دولار، الآن بـ 85 الف دولار كما أنصح بأعمال Frank Auerbach و"Christopher wool".

وقال إيلي خوري رئيس مجموعة Omnicom Media Group الشرق الأوسط، "أرى فرصا في الفن الإفريقي وStreet art (فن الشارع)".

من جهة أخرى، قالت فيكتوريا لولانديه منسقة في ارت دبي، أرى اهتماماً بالفن المعاصر الذي يعتمد على التقنيات الحديثة مثل فن الفيديو.

أينما تكمن الفرص لا تنسى النصيحة الأهم وهي أن تشتري عملاً فنيا تحبه، فإذا فشلت في إعادة بيعه بربح، فإنك على الأقل لن تخسر العائد المعنوي.