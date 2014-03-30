مؤتمر هارفرد يناقش أساليب إدارة التغيير في الشركات

خلال الأزمة المالية والسنوات التي تلتها ظهرت إلى تغيير الثقافة التي تنظيم الشركات والمؤسسات الحكومية بالشكل الذي يخدم مصلحة هذه الشركات وموظفيها.

والتقى رجال الأعمال مؤتمر خريجي جامعة هارفرد لتبادل تجاربهم بشأن ثقافة التغيير التي انتهجوها.

وتصدرت أجندة مؤتمر هارفرد للعالم العربي في نسخته التاسعة، التي أقيم يوم الخميس في مدينة دبي والذي تنظمه "جمعية خريجي هارفارد"، مواضيع تدور حول كيفية "إدارة التغيير" داخل المؤسسات والشركات.

وظهرت الحاجة إلى تغيير الثقافة التي تنظم الشركات والمؤسسات سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص خلال الأزمة المالية والسنوات التي تلتها، حيث تطرق رجال الأعمال خلال المؤتمر عن تجارب التغيير التي مروا بها ولطرح بعض الحلول والنصائح التي يمكنهم تقديمها لشباب الأعمال.