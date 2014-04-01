"دلة الصحية" ترصد 1.5 مليار ريال لتوسعاتها بالسعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة دلة الصحية طارق القصبي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاستحواذ على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالكامل سيرفع دخل الشركة من المستشفيات إلى أكثر من 90%.

وأضاف القصبي أن الاستحواذ يستهدف تواجد شركة دلة في مدينة جدة والمنطقة الغربية، حيث الحج والعمرة، والتواجد في هذه المنطقة مهم جدا بالنسبة لدلة الصحية.

وأشار إلى أن شركة دلة الصحية تستهدف التواجد في المدن الرئيسية بالمملكة عبر خطة انتشار.

وأوضح أن الشركة تقدر ما سيتم إنفاقه على التوسعات المستقبلية خلال الـ3 سنوات المقبلة بنحو 1.5 مليار ريال.

وحول الاستحواذ على مستشفى باقدو قال القصبي إنه سيتم دفع جزء من قيمة الصفقة على شكل أسهم وجزء آخر سيدفع نقدا، مشيراً إلى أن الشركة لديها سيولة نقدية متبقية لديها من عملية الطرح، ولديها أيضاً خطوط تسهيل من البنوك المحلية تكفي للوفاء بتمويل خطتها الاستثمارية.