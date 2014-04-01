مليون ريال حد أدنى لدخول صندوق تطوير ضواحي الدمام

وقعت شركة نِساج للتطوير العقاري اتفاقية شراكة وتطوير مع شركة سويكورب المالية، تتضمن إطلاق صندوق عقاري لتطوير مشروع الضواحي في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، وذلك برأسمال يصل إلى 136 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نساج للتطوير العقاري سمير أكبر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حصة الشركة في الصندوق العقاري هي 30%.

ويهدف الصندوق لتمويل مراحل تطوير المشروع، والذي يتكون من 133 فيلا بمقاسات وتصاميم مختلفة على مدى سنة ونصف في الوقت الذي سعت فيه الشركتان لعمل الدراسات السوقية والجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن ثم تمت التصاميم وأخذ الرخص وتم التعاقد مع المقاولين للبدء في الأعمال.

وأشار سمير أكبر، إلى طرح الصندوق للاكتتاب العام بعد أخذ الموافقات، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال بعائد متوقع بنحو 15%.

وتعمل شركة نِساج التي تأسست عام 2012 على تطوير مشاريع إسكانية في المنطقة الشرقية وتهدف إلى بناء أحياء سكنية متكاملة بأسعار مميزة لشريحة متوسطة الدخل.